Fatih Terim'den Montella çağrısı!

Portekiz'in daha fazla gol bulabileceğini dile getiren Fatih Terim, "Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi, ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi. Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.