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        Haberler Bilgi Gündem AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI | 2024 Anadolu Üniversitesi AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu oldu. 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen sınav sonrasında gözler, sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihe çevrildi. Türkiye genelinde binlerce aday, sınav stresini geride bırakıp sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 19:28 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:10
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        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarını bekliyor. Her ders için 30 dakikalık süreyle yapılan sınavlar, Türkiye genelinde yoğun katılımla tamamlandı. Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler, şimdi heyecanla sonuçların açıklanmasını beklerken Anadolu Üniversitesi’nden gelecek duyurulara kilitlendi. İşte merak edilenler...

        • 2

          AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr​ adresinden ilan edilecek.

        • 3

          AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

          Bahar Dönemi Ara Sınavları ise 19-20 Nisan 2025 tarihleri arasında organize edilecek. Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı da 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde tamamlanacak.

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