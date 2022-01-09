AÖF 2021-2022 SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.