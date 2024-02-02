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        Haberler Gündem AÖF kayıt yenileme 2024 ücreti: Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır ve ne zaman bitecek?

        AÖF kayıt yenileme süreci başladı! AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları sonuçlarının açıklanmasıyla sıra kayıt yenilemeye geldi. 2023-2024 Akademik takvim ile AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri netleşti. 1 Şubat'ta başlayan sürecin ardından gözler "AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır ve ne zaman bitecek?" sorularına çevrildi. İşte, 2024 AÖF kayıt yenileme ücreti ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 19:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:33
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        • 1

          AÖF güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanıp güz döneminin sona ermesiyle AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrenciler kayıtlarını 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, AÖF bahar dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          BAHAR DÖNEMİ AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

          AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 1-11 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.

          Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.

        • 4

          2024 AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 11 Şubat 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

        • 5

          11 Şubat 2024 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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