AÖF kayıt tarihleri: 2022 - 2023 Akademik takvim ile AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? AUZEF, Anadolu AÖF ve ATA AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖF kayıtları ne zaman başlıyor? ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt takvimi

AÖF kayıt tarihleri için heyecanlı bekleyiş başladı. YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakülteleri akademik takvimi ile AÖF kayıt tarihleri belli oldu. Açıköğretim fakültesi bünyesinde sınavsız ikinci üniversite okumak isteyenler için Anadolu Üniversitesi AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıtları tarihlerini derledik. İşte İşte 2022 - 2023 AÖF kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri...

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