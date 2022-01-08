AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu binlerce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte 2022 AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF final sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Geçmiş yıllardaki örnekler baz alındığında sınav sonuçlarının, birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF 2021-2022 SINAV TAKVİMİ

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.