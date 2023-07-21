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        Haberler Gündem Eğitim AÖF bölümü taban puanları 2023: ÖSYM Üniversitelerin Açıköğretim AÖF taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

        2023 AÖF bölümü taban puanları: Üniversitelerin Açıköğretim AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

        Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, AÖF taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, AÖF bölümleri TYT puanı ile alım yapan bölümlerden birisi. Peki, 2023 AÖF bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 00:31
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        • 1

          YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de AÖF bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, Açıköğretim AÖF bölümü TYT puanıyla alım yapan bölümlerden birisi. Peki, 2023 AÖF taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar

        • 2

          2023 AÖF BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

          2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.

        • 3
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