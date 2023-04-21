Raporlar deşifre edildi... "Çanakkale'nin geçilmez olduğu daha iyi anlaşılacak"

Özellikle Binbaşı İsmet Bey'in vermiş olduğu emirleri (rapor) de göz önüne aldığımızda aslında Çanakkale'nin nasıl geçilmez yapıldığı, kolay olmadığı, hangi büyük fedakarlıklar ve cesaretin sonucunda Çanakkale'nin 'Geçilmez' olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 108 yıl sonra bile bu belgeler emirlere baktığımız zaman Mehmetçiğin nasıl bir vakur duruş sergilediğini, büyük bir vatanperver duruşuyla vatanını savunduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. Mehmetçik gerçekten Çanakkale ruhu dediğimiz, vatan, millet gibi değerler söz konusu olduğu zaman canını ortaya koyan Çanakkale ruhu hep hakim olmuş ve Çanakkale Zaferi'ni getirmiştir."