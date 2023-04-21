Raporlar deşifre edildi... "Çanakkale'nin geçilmez olduğu daha iyi anlaşılacak"

"ÇANAKKALE'NİN 'GEÇİLMEZ' OLDUĞU DAHA İYİ ANLAŞILACAKTIR"
Az sayıdaki Mehmetçiğin düşmana karşı büyük bir savunma örneği gösterdiğini vurgulayan Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türk tarafı olarak bu çıkarma yapılan koylarda çok güçlü değildik. Daha doğrusu çıkarmayı başka noktalara bekliyorduk. Fakat az sayıda olan Mehmetçik kendisinden çok çok üstün olan düşmana karşı çok büyük bir savunma örneği göstermiştir ve düşmanın bütün planlarını bozmuştur. Özellikle sabah saatlerinden itibaren şafak sökerken yapılan çıkarmadan sonra 27. Alay'ın askerlerinin direnişi, savunması dünyaya örnektir. Yarbay Şefik Aker Bey'in komutasındaki 27'nci Alay, uzun bir zaman dilimi içerisinde kendisinden çok üstün kuvvetlere karşı sorumluluk bölgesindeki kıyıları korumuşlardır.