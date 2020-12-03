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Antropoloji Tanımı:

Antropolojinin kelime anlamı; insanoğlunun bilimi, insanın ve atalarının zaman ve mekan üzerinden, fiziksel karakter, çevresel ve sosyal ilişkiler ve kültür ile ilgili çalışmalarıdır. İnsanoğlunun doğası ve kaderi ile ilgilenen teolojidir.

Antropoloji Nedir TDK:

İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, evrimini, toplumsal ve kültürel ilişkilerini araştıran bilim ve insan bilimi olarak tanımlanır.

Antropoloji Örnek Anlatımı:

Antropoloji, evrimsel kökenlerimizi, bir tür olarak ayırt ediciliğimizi ve dünyadaki ve zaman içindeki sosyal varoluş biçimlerindeki büyük çeşitliliği anlamak amacıyla, insanlığın sistematik bir çalışmasıdır. Antropoloji üç alt alana bölünmüştür; sosyokültürel, biyolojik ve arkeoloji.

Sosyokültürel Antropoloji:

Sosyokültürel antropologlar belirli kültürlerin içeriğini yorumlarlar, kültürler arasındaki çeşitliliği açıklarlar ve kültürel değişim ve sosyal dönüşüm süreçlerini incelerler. Sosyokültürel antropologları, insan doğasını içeren konulara odaklanarak, dünyanın çoğu bölgesinde araştırma yapar. İnsan ekolojisi, cinsiyet ilişkileri, kültür ve ideoloji, demografi ve aile sistemleri, ırk, sınıf ve cinsiyet eşitsizliği, direnç hareketleri, sömürgecilik, neo-sömürgecilik ve gelişme, Batı’da kültürel politika gibi konuları incelerler.

Biyolojik Antropoloji:

Biyolojik antropologlar insanın evrimsel biyolojisinin çeşitli yönlerini inceler. Bazıları fosilleri inceler ve gözlemlerini insan evrimini anlamak için uygular; diğerleri, canlı insanların morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik adaptasyonlarını ortamlarına göre karşılaştırır. Yine diğerleri insan dışı davranışların (maymunlar) insan davranışının köklerini anlama davranışını gözlemlerler.

Arkeoloji:

Arkeologlar, bu sistemlerin teknik, sosyal ve politik organizasyonunu ve onların arkasında yatan daha büyük kültür evrim sürecini anlamak için mevcut ve geçmiş kültürel sistemlerin maddi kalıntılarını inceler. Arkeolojideki program, bir çok araştırmaları vurgularken, aynı zamanda genel olarak avcı-toplayıcı sistemlerin çalışmasını da destekler ve Avustralya ve Asya’da bu tür araştırmalara katılır.