Antrenmandan önce sakın yemeyin! İnsülin direncini ve kan şekeri seviyesini düşürüyor
Spor salonuna gitmek ya da egzersiz yapmak için kendinizi heyecanlandırmak bazı günlerde zor olabilir. Böyle zamanlarda, endorfin ve enerji seviyenizi hızlı bir şekilde artırmak için en sevdiğiniz atıştırmalıklara yönelmeyi isteyebilirsiniz. Spor çantanızda duran bir çikolata barına girin. Ne kadar kötü olabilir ki? Sonuçta çoğu enerji barı zaten çikolatayla kaplıdır.
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Ancak sağlık uzmanlarına göre antrenmandan önce çikolata yemek uzun vadede yarardan çok zarar getirecek.
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Livestrong'a göre çikolatadaki şeker içeriği nedeniyle bir enerji patlaması hissedebilirsiniz ancak bu kısa ömürlüdür. Antrenman sırasında neden aniden daha yorgun hissettiğinizi merak ediyorsanız, antrenmana başlamadan birkaç dakika önce yediğiniz çikolatayı suçlayabilirsiniz.
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Illinois Ulusal Böbrek Vakfı'nda diyetisyen olan Melissa Prest'e göre (önleme yoluyla) insülin seviyelerinizin yediğiniz farklı yiyecek türlerine nasıl tepki verdiği bu yorgunluğa neden oluyor.
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Çikolatada şeker içeriği çok yüksek olduğundan insülininiz de kan şekeri seviyenizi düşürmek için çok çalışacaktır. Her zaman deneyimleyeceğiniz şey, Sanford Health tarafından açıklandığı gibi, çoğu insanın "şeker krizi" olarak adlandırabileceği, kan şekeri seviyelerinde enerji düşüşüne yol açan bir düşüştür. Peki çikolata söz konusu değilse, bitter çikolataya ne dersiniz? Bazı bilim adamları, egzersiz öncesi atıştırmalık olarak daha faydalı olduğuna işaret ediyor olabilir.
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KAKAO FLAVANOL TAKVİYELERİ BİTTER ÇİKOLATADAN DAHA İYİ OLABİLİR
Bitter çikolata, özellikle flavanol adı verilen bitki kimyasallarının zengin konsantrasyonu nedeniyle sütlü çikolataya göre her zaman sağlık açısından favori olmuştur.
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Flavanoller kalp sağlığı ve antiinflamatuar ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca diyabet ve felç riskini azalttığı da biliniyor.
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Hareketsiz yaşam tarzına sahip orta yaşlı insanlar üzerinde 2016 yılında yapılan bir araştırma, orta miktarda bitter çikolata tüketmenin, vücudun egzersiz sırasında kullanabileceği oksijen miktarı (VO2 zirvesi olarak da bilinir) ve egzersiz açısından çıktı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu buldu.
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Peki bitter çikolata gerçekten de düşündüğünüz kadar sağlıklı mı; özellikle de antrenman öncesi atıştırmalık olarak?
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Liverpool Hope Üniversitesi'nde spor bilimleri alanında doçent olan Simon Marwood'a göre, "Kakao flavanollerinin potansiyel faydalı etkileri egzersiz sırasında yüksek dozlarda tüketildiğinde ortaya çıktığı için, bitter çikolata yerine takviye almak tercih edilir. 400 mg flavanol ve bitter çikolata, herhangi bir biyoaktif bileşenin yararlı potansiyelini ortadan kaldırabilecek yağ ve şeker içerdiğinden."
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Peki, olumsuz yan etkiler olmadan ruh halinizi ve performansınızı artırmak için egzersiz öncesi alternatif atıştırmalıklardan bazıları nelerdir?
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Antrenman öncesi yiyecekler için dengeyi ve iyi karbonhidratları düşünün!
Çoğu sağlık uzmanına göre antrenman öncesi atıştırmalıklarda dengeyi hedeflemek kötü bir şey değil. Karbonhidrat, protein ve yağların güzel bir kombinasyonunu arıyorsunuz. Sonuçta, antrenman öncesi atıştırmalıklar size enerji vermenin ve ruh halinizi yükseltmenin yanı sıra birçok amaca da hizmet eder.
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Kayıtlı diyetisyen Jill Corleone ( Verywell Fit aracılığıyla) şöyle açıklıyor: "Antrenmandan önce yemek yemek odaklanmanızı sağlar ve antrenman sonrası toparlanmanızı destekler. Enerji eksikliği, zayıf kaslar ve antrenman öncesi yakıtınızı atladığınız için zayıf antrenman riskinizi artırabilir yaralanma."
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Kakao aromalı antrenman öncesi takviyelerine ek olarak, başvurabileceğiniz birkaç hızlı ve kolay atıştırmalık daha vardır.
Greatist'e göre tam tahıllı krakerler veya kızarmış ekmek, tatlı patates, meyveler ve hatta yoğurt vücudunuza eklemek istediğiniz karbonhidrat türleridir. Yavaş sindirilecek ve kan şekeri seviyelerinde ani yükselişlere ve sonuçta düşüşlere neden olmayacak karbonhidratlar istiyorsunuz.
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Proteine gelince, fındık ve tohumlar antrenmandan önce iyi bir atıştırmalık olabilir. Bir muz, az yağlı çikolatalı süt veya önemli miktarda protein içeren granola bar bile, spor salonunda gün sonu egzersiz seansında yanınızda taşıyabileceğiniz lezzetli ikramlar olabilir. Ancak mağazadan satın alınan enerji veya granola barlara dikkat edin çünkü bunlar yüksek şeker içeriğine sahip olabilir. Antrenman ortasında enerji düşüşünden kaçınmak ve vücudunuzu doğru besinlerle beslemek istediğinizi unutmayın.