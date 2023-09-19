Antrenmandan önce sakın yemeyin! İnsülin direncini ve kan şekeri seviyesini düşürüyor

Çikolatada şeker içeriği çok yüksek olduğundan insülininiz de kan şekeri seviyenizi düşürmek için çok çalışacaktır. Her zaman deneyimleyeceğiniz şey, Sanford Health tarafından açıklandığı gibi, çoğu insanın "şeker krizi" olarak adlandırabileceği, kan şekeri seviyelerinde enerji düşüşüne yol açan bir düşüştür. Peki çikolata söz konusu değilse, bitter çikolataya ne dersiniz? Bazı bilim adamları, egzersiz öncesi atıştırmalık olarak daha faydalı olduğuna işaret ediyor olabilir.