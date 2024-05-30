Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli beklentilerin altında
İspanya La Liga'yı 4. sırada tamamlayan Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın bonservis bedeli belli oldu. Yaz transfer dönemine girilirken talipleri artan tecrübeli golcünün serbest kalma bedeli 15 milyon Euro'nun altında kaldı. İşte detaylar...
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Atletico Madrid'in ve Fransa Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Antoine Griezmann'ın serbest kalma bedeli ortaya çıkarken yıldız isimle ilgilenen takımlar ortaya çıktı.
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Fransız basınında L'Equipe'nin haberine göre yıldız oyuncunun bedelinin oldukça uygun olduğu belirtildi.
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33 yaşındaki ismin serbest kalma bedelinin 15 milyon Euro bedelinin altında olduğu ortaya çıkarken golcü oyuncu ile Avrupa'dan ve MLS'ten ilgilenen oyuncuların olduğu ortaya çıktı.
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DEVAM ETMEK İSTİYOR
Oyuncunun bedeli uygun olsa da Griezmann'ın henüz takımdan ayrılmak istemediği gelen haberler arasında. Griezmann, Atletico Madrid ile bir sezon daha yoluna devam etmek istiyor.
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Ağustos 2021'de Atletico Madrid'deki ikinci dönemine başlayan Griezmann, başkent ekibine toplam 389 maça çıktı 181 gol attı ve 84 asist yaptı. Aynı zamanda takımıyla birer kez İspanya Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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