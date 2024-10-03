Antik kentin içinden akan su antik kentin ziyaretçilerini cezbediyor

KENTİN İMARI ESNASINDA KANAL VE DRENAJ SİSTEMLERİ İNŞA EDİLMİŞ

Limyra'yı diğer kentlerden ayıran en önemli özelliklerinden birinin su sistemleri olduğuna işaret eden Seyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada birden fazla kaynaktan çıkan, oldukça soğuk ve kentin her tarafından fışkıran bir su sistemi var. Bu suyun erken Roma döneminde çıkmaya başladığını biliyoruz. Roma döneminde kentin imar faaliyeti esnasında kanal ve drenaj sistemleri inşa edilmiş, kent onun üzerine kurulmuş. Ancak sonrasında bu sistemler kaybedilmiş. Ancak arkeolojik olarak uzun yıllardır çalışan bizleri engelleyen bir durum teşkil ediyor.