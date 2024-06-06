Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Antidepresan kullanmayı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor | Sağlık Haberleri

        Antidepresan kullanmayı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor

        Yeni bir araştırmada, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı ve mide bulantısı gibi yoksunluk belirtileri görüldüğü ve bunun önceki araştırmalarda saptanan orandan çok daha az olduğu belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antidepresanı bırakan 6 kişiden birinde yoksunluk belirtileri görülüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya'nın Köln Üniversitesinden bilim insanları, daha önce yapılan ve katılımcılara antidepresan ya da plasebo tedavisi uygulanan 79 araştırmayı inceleyerek 20 binden fazla kişinin ilaçları bıraktıktan sonraki verilerini inceledi.

        AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, araştırmacılar, antidepresan kullanmayı bırakan her 6 kişiden birinde baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve uykusuzluk gibi bazı semptomların görüldüğünü tespit etti.

        Bilim insanları ayrıca her 35 kişiden birinde ise (yaklaşık yüzde 3) antidepresan tedavisinin ardından "ciddi" semptomlara da rastlanabildiğine dikkati çekti. Bu belirtilerin imipramin, paroxetin, venlafaxin gibi etken maddeleri içeren yaygın kullanılmayan antidepresanlarda görüldüğü belirtildi.

        Daha önceki araştırmalar ise antidepresanı bırakmanın hastaların yüzde 56'sını etkilediğine, bunların ise neredeyse yarısının şiddetli olarak sınıflandırıldığına işaret ediyordu.

        Sağlık uzmanları, bu tür ilaçların aniden bırakılmasının yerine aşamalı olarak dozun düşürülmesi gerektiğini öneriyor.

        Araştırmanın sonuçları Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayımlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden'dan bir gaf daha!
        Biden'dan bir gaf daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Bir asılsız sipariş şoku daha!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Kaybolduktan 3 hafta sonra cesedi bulunmuştu: Katil kayınbiraderi çıktı
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Hatay'dan Erzurum'a geldi, noterde dolandırıldığını anladı: Depremde ölen kızımın parası da içindeydi
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Glamping tatili hesaplı mı değil mi?
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        Fenerbahçe'den Sterling bombası!
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden orman tedbirleri açıklaması
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        "Swap hariç net rezervlerimiz, 4 yıl sonra ilk defa pozitife döndü"
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Galatasaray taraftarlarını korkutan hamle!
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Aranan Beatles üyeleri bulundu
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        Japon Okawa'nın hayatı ikram edilen Türk çayıyla değişti
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Habertürk Anasayfa