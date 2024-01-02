Anthony Hopkins: 48 yıl önce alkolü bıraktım, hayatım değişti

"YA BİRİNİ YA DA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"



Anthony Hopkins, daha önce 1975'te içkiyi bırakma kararını almasına yol açan anısını anlatmıştı. Arizona'da bir otel odasında uyandığını fakat oraya nasıl geldiğini hatırlayamadığını belirten Hopkins, "Bunu bırakmam lazım yoksa ya birini ya da kendimi öldüreceğim' diye düşündüm. O andan itibaren hayatım yeni bir anlam kazandı" şeklinde konuşmuştu.



Fotoğraflar: AP, Instagram