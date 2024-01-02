Anthony Hopkins: 48 yıl önce alkolü bıraktım, hayatım değişti
Her sene yeni yılda iyi dileklerini paylaşan ve alkolizmle mücadele edenlere umut dolu mesajlar gönderme geleneğini sürdüren Anthony Hopkins, yeni bir açıklamada bulundu. Takipçilerine; "Mutlu yıllar" dileğinde bulunan ünlü oyuncu, 48 yıl önce alkolü bıraktığını da ifade etti
- 1
'Kuzuların Sessizliği' ve 'Günden Kalanlar' ile kariyerin zirvesine çıkan 86 yaşındaki oyuncu Anthony Hopkins, sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Hopkins, takipçilerini; "Merhaba, hepinize mutlu yıllar!" diyerek selamladı.
- 2
"48 YIL ÖNCE ALKOLÜ BIRAKTIM"
Her sene yeni yılda iyi dileklerini paylaşan ve alkolizmle mücadele edenlere umut dolu mesajlar gönderme geleneğini sürdüren Anthony Hopkins, ardından, "Yeni yılınız kutlu olsun, harika vakit geçirin. Eğer akşamdan kalma olursanız, beni hatırlayın. Ben artık olmuyorum. Çünkü 48 yıl önce bugün alkolü bıraktım. Bunun için yardım aldım ve hayatım değişti" şeklinde konuştu.
- 3
"BUNUN ZAMANI VAR"
31 Aralık'ta 86 yaşına basan Anthony Hopkins, daha sonra sözlerini, "Dışarıda eğlenmenize gıpta etmiyorum ama yardıma ihtiyacınız varsa bunun zamanı var. Hayat devam ediyor. Göreyim sizi!" ifadeleriyle noktaladı.
-
- 4
"YA BİRİNİ YA DA KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM"
Anthony Hopkins, daha önce 1975'te içkiyi bırakma kararını almasına yol açan anısını anlatmıştı. Arizona'da bir otel odasında uyandığını fakat oraya nasıl geldiğini hatırlayamadığını belirten Hopkins, "Bunu bırakmam lazım yoksa ya birini ya da kendimi öldüreceğim' diye düşündüm. O andan itibaren hayatım yeni bir anlam kazandı" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Instagram