Anthony Nwakaeme: Pozisyonun penaltı olduğundan emindim
Trabzonspor'un deneyimli oyuncusu Anthony Nwakaeme, Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonuna ilişkin, "Pozisyonun penaltı olduğundan emindim" dedi.
Türkiye Kupası Yarı Finalinde Göztepe'yi 2-0 yenerek adını finale yazdıran Trabzonspor'un oyuncularından Anthony Nwakaeme, galibiyeti değerlendirdi.
"ÇALIŞIYORUZ"
Nwakaeme, "Taraftarlarımız yaptığımız hatalardan memnun olmayabiliyor, biz de bunun üstünde çalışıyoruz. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz." dedi.
PENALTI POZİSYONU
Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan eminim. Neticesinde penaltı verildi." ifadelerini kullandı.