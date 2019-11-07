Antep Lahmacunu nasıl yapılır? Gaziantep lahmacun tarifi damaklarda lezzet uyandıracak çok iyi bir tariftir. Gaziantep lahmacun yaparken içerisine koyduğumuz isot diğer lahmacunlardan daha farklı bir tat elde etmenizi sağlayacaktır.

Antep Lahmacunu Malzemeler;

750 gram orta yağlı iri kıyma et

150 gram kuyruk yağı

1 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 demet maydanoz

3 baş sarımsak

6-7 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

2 domates

1 yemek kaşığı isot ve pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber ve kimyon

Antep Lahmacunu Yapılışı;