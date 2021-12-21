Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA

STAT: Antalya

SAAT: 17:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 2

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Naldo, Mukairu, Poli, Doğukan, Ghacha, Fredy

TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Travnik, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Umut, Jorgensen

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21. RANDEVU

İki ekip bugüne kadar 21 kez birbirlerine rakip oldu. Bu karşılaşmalardan 11’ini Antalyaspor, 6’sını Kasımpaşa kazanırken, 3 maç ise berabere tamamlandı.

Geçen sezon ligdeki her iki karşılaşmada 1-1 ve 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.