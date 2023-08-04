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        Haberler Futbol Süper Lig Antalyaspor Antalyaspor, Haji Wright'ın Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu - Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor, Haji Wright'ın Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu

        Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Antalyaspor, Haji Wright'ın 9 milyon avro bonservis bedeliyle Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:33
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        Antalyaspor Kulübü, ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright'ın İngiltere Championship kulüplerinden Coventry City'ye transferinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor'un, 25 yaşındaki golcü futbolcunun bonservis bedeli olarak İngiliz kulübünden 9 milyon avro alacağı, anlaşmada ayrıca 2 milyon avro bonus ve bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddelerinin de bulunduğu belirtildi.

        Antalyaspor ile son iki sezonda 64 resmi maça çıkıp 31 gol atan Wright'ın "kulüp tarihinin en çok gol atan beşinci futbolcusu" olduğu aktarılan açıklamada, "Antalyaspor kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kayıtlara geçen Haji Wright, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile satışı yapılan 20 futbolcudan biri de oldu." ifadesine yer verildi.

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