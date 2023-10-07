Antalyaspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

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STAT: Corendon Airlines Park

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANTALYASPOR: Helton, Bünyamin, Güray, Veysel, Ömer, Erdal, van de Streek, Saric, Jehezkel, Bytyqi, Buksa

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Ndombele, Torreira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'a konuk oluyor.

Ligde oynadığı son 6 maçından da 3 puanla ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, Akdeniz ekibine rakip olduğu son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un lig kariyerinde yenilmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Antalyaspor olarak kayıtlara geçti. Yılport Samsunspor ve İstanbulspor galibiyetleriyle moral bulan Akdeniz ekibi ise güçlü rakibi karşısında alacağı puan ve puanlarla formunu sürdürmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı ilk üç lig maçını kaybetmeyen Nuri Şahin'in öğrencileri, ilk dört iç saha karşılamasında mağlubiyet almadığı son sezonu 2015/16'da yaşadı.

REKLAM EKSİKLER Bitexen Antalyaspor'da sakatlıkları süren Jakup Kaluzinski ve Ufuk Akyol ile izinli Naldo dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan Kazımcan kadroya alındı, Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle Antalya kafilesinde yer almadı. 55. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 55. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

GALATASARAY SON 14 MAÇTA MAĞLUP OLMADI Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

SON 21 MAÇINDA YENİLMEDİ Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.