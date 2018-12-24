Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

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FENERBAHÇE: 0 - ANTALYASPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

STAT: Antalya Stadı

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR: Boffin, Nazım, Chico, Salih, Cissokho, Zeki, Yekta, Serdar, Hakan, Bahadır, Doukara

YEDEKLER: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Drole, Mustafa İnan, Harun Alpsoy, Barrada, Birkan Öksüz, Musa Nizam, Fehmi Koç, Sergen Yatağan.

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ayew, Eljif, Mehmet Ekici, Benzia, Soldado

YEDEKLER: Berke, Erten, İsmail, Reyes, Şener, Ferdi, Barış, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti. Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.