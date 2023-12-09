Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU)
Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü Veysel Sarı ve Adam Buksa'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Akdeniz ekibi, Erdal Rakip'in 45+3'te kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi tüm gollerin ilk yarıda atıldığı maçı 2-1 kazanarak 2 hafta sonra galip geldi.
Kırmızı-beyazlılara üç puanı getiren golleri 7'de Veysel Sarı ve 13'te Adam Buksa kaydetti.
İstanbul ekibinin tek sayısı 42. dakikada Güven Yalçın'dan geldi.
Antalyaspor'da Erdal Rakip 45+3'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 23'e çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.
11. basamaktaki Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
STAT: Corendon Airlines Park Antalya
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
ANTALYASPOR: Ataberk Dadakdeniz - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 65 Güray Vural), Erdal Rakip, Saric (Dk. 86 Van de Streek), Jehezkel (Dk. 65 Naldo), Bytyqi (Dk. 46 Kaluzinski), Safuri (Dk. 46 Ufuk Akyol), Buksa.
FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Veseli (Dk. 70 Nazım Sangare), Biraschi, Ceccherini, Levent, Feghouli (Dk. 84 Sturaro), Mendes (Dk. 84 Lasagna), Shukurov(Dk. 46 Rohden), Eysseric, Can Keleş (Dk 70 Serdar Dursun), Güven Yalçın.
GOLLER: Dk. 7 Veysel Sarı, Dk. 13 Adam Buksa (Antalyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın (Fatih Karagümrük)
KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Erdal Rakip (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Veysel Sarı, Ataberk Dadakdeniz, Jehezkel, Buksa, Nuri Şahin (Teknik Sorumlu) (Antalyaspor), Shukorov, Güven Yalçın, Levent Mercan, Biraschi, Rohden, Ceccherini, Sturaro (F. Karagümrük)