Antalyaspor'da hedef galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. İki takım arasındaki rekabet kulüplerin kuruldukları 1966 yılına kadar uzanıyor. İki takım ilk olarak kuruluşlarından sadece birkaç ay sonra, 21 Ağustos 1966'da Denizli'deki hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maç golsüz sonuçlandı. İlk resmi maçlarını ise Türkiye 2. Futbol Ligi 1966-67 sezonunda oynayan iki takımdan 16 Ekim 1966'da Denizli'deki karşılaşmayı, ev sahibi takım 1-0 kazandı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor tarihlerinde 3'ü hazırlık, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 82'nci kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 81 karşılaşmada kırmızı beyazlılar 33, Denizli temsilcisi ise 27 galibiyet aldı. İki takımın 21 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor arasında en gollü mücadele, 1988-1989 sezonunda oynandı. Türkiye Kupası maçında Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar Yukatel Denizlispor'u konuk ettiği 13 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.
Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sinde toplam 21 gol yiyen Yukatel Denizlispor, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. Yukatel Denizlispor, kalesini gole kapattığı tek karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece birini kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, bu maçlarda 9 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'e karşı aldı.
Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'de dış sahada attığı son 8 golün 7'si duran toplardan geldi. Bu gollerden 4'ü korner, 2'si frikik ve biri penaltıdan kaydedildi. Fraport TAV Antalyaspor forveti Adis Jahovic, geçen sezon Yukatel Denizlispor'a rakip olduğu 2 maçta 5 gol attı. Yukatel Denizlispor orta sahası Ismail Aissati, Süper Lig kariyerindeki üç golü de 2012/13'de Antalyaspor formasıyla kaydetti. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde yabancı çalıştırıcılara rakip olduğu 11 maçın sadece birini kaybetti, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!