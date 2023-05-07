Dakika 12: Amir Hadziahmetovic'e sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Burada bir ikili mücadele var. Bu tamamen kazara gelen bir basma. Etkisiz bir basma, basma diye tabir edilmez. Dikkatsiz bir faul. Sarı kart verilmemesi doğru diye düşünüyorum.

Deniz Çoban: 4. hakemin yardım edeceği fikrindeyim. Hakem açısından eleştirmiyorum. Beşiktaşlı oyuncunun kontrolsüz davrandığını düşünüyorum. Çelme takıyor ve tendonuna doğru basıyor. Net bir sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum.

Seçim Demirel: Aslında niyeti topla oynamak ama kazara rakibine takılıyor ve o ayak devam edince basıyor görüntüsü var. Ben de burada bir sarı kart düşünmüyorum. Faul yeterli.

Fırat Aydınus: Amir'in rakibinin ayağına bastığı pozisyon net sarı kart.