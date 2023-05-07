Dakika 31: Sarı kartı bulunan Fernando'nun serbest vuruşu hemen kullanması?
Bülent Yıldırım: Hakem yerine giderken, beklenmedik anda Fernando atışı kullanıyor. Nuri Hoca, "Eyvah" diyor çünkü bu kuralı biliyor. Erken kullanım söz konusu. Hakem hukuku ne gerektiriyor, ikinci sarı karttan Fernando'nun ihracı gerekiyor. Burada prosedür atlanmış.
Deniz Çoban: Topun yerde sabit olması lazım. Mete Kalkavan'ın haberi yok, oyuncunun topu eline aldığından. Barajı çizdirdikten sonra sırtını dönerek yer almaya gidiyor Mete Kalkavan. Başından sonuna sorunlu devam eden serbest vuruş yönetiminin sonunda, bir oyuncu hakemin izni olmadan başlıyor. Bu oyuncunun sarı kart var. Normal şartlarda bu oyuncunun ihracı bekleniyor. Bu kadar basit bir konudan oyuncu ihraç mı edilir ama kural, istenen bu. İhracı bu.
Seçim Demirel: Muhtemelen düdüğümü bekle dedi burada, oyuncu burada bu ikaza rağmen erken başladığı için kurallar gereği ikinci sarı karttan ihraç edilmesi gerekiyordu.
Fırat Aydınus: Fernando'nun düdük çalmadan faulü kullanması sarı kart gerektirir. Öncesinde de Mete Kalkavan söylüyor düdükten önce kullanma diyor ama sarısı da vardı Fernando'nun.