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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor, Alex de Souza ile görüştü - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor, Alex de Souza ile görüştü

        Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile görüştü. Taraflar prensipte anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 11:43 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:43
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        • 1

          Antalyaspor'un, sezon sonu sözleşmesi bitecek Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası gelecek yıl için Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza ile anlaştığı öne sürüldü.

        • 2

          Son olarak ülkesi Brezilya'da Serie B takımı Avai'yi çalıştıran ancak Mayıs 2023'ten beri boşta olan 46 yaşındaki Brezilyalı hocanın, geçen hafta Antalya'ya geldiği ve kırmızı-beyazlı kulüple görüştüğü bildirildi.

          Bilindiği gibi Sergen Yalçın'ın ismi Beşiktaş ile anılıyor.

        • 3

          Ocak 2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Alex de Souza, São Paulo U20 ve Avaí FC takımlarında görev alırken sırasıyla 1.96 ve 1.17 puan ortalaması yakaladı.

        • 4

          Bir Fenerbahçe efsanesi olan Alex de Souza, Türkiye'de çok büyük izler bıraktı. 'Çubuklu' ile üç Süper Lig şampiyonluğu yaşayan efsane, Fenerbahçe formasıyla 344 maçta 171 gol atıp 145 de asist yaptı.

          Brezilyalı futbolcu, geldiği ilk sezonda 24 gol kaydederek Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşattı. Üçüncü sezonunda 19 golle Süper Lig'de gol kralı olan Alex, Fenerbahçe'nin lig tarihinde gol kralı olan ilk yabancı futbolcusu unvanını da elde etti.

          Dördüncü sezonunda Fenerbahçe'yi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyan Alex, yaptığı 6 asistle Devler Ligi'nde o sezonun asist kralı unvanını da kazandı. Brezilyalı yıldız, altıncı sezonunda Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları tarihinde en çok oynayan ve en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti. Yedinci sezonunda Alex, 28 golle Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez Süper Lig gol kralı olmayı başardı.

        • 5
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