Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

Konuk ekip Ümraniyespor, 33. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Antalyaspor, 38. dakikada Sam Larsson'un golüyle eşitliği sağladı.

Antalyaspor, 48. dakikada Güray Vural'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Ümraniyespor, 56. dakikada Onur Ayık'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı.

87'de oyuna giren Fredy, 90+3'te Antalyaspor'un galibiyet golünü kaydetti.

6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Antalyaspor, puanını 21yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.