Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Ümraniyespor

Antalyaspor: 3 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor, Ümraniyespor'u Fredy'nin 90+3'te gelen golüyle mağlup ederek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi

Giriş: 28.01.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Antalyaspor: 3 - Ümraniyespor: 2 | MAÇ SONUCU
AA

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendi.

Konuk ekip Ümraniyespor, 33. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Antalyaspor, 38. dakikada Sam Larsson'un golüyle eşitliği sağladı.

Antalyaspor, 48. dakikada Güray Vural'ın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Ümraniyespor, 56. dakikada Onur Ayık'ın golüyle yeniden eşitliği sağladı.

87'de oyuna giren Fredy, 90+3'te Antalyaspor'un galibiyet golünü kaydetti.

6 maçlık galibiyet hasretini bitiren Antalyaspor, puanını 21yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Büyük pişmanlık
Büyük pişmanlık
Kapalı otoparkta cinayet!
Kapalı otoparkta cinayet!
"150 yıllık tarihimizin seyrini de görme imkanı"
2023 Hac kura tarihleri...
2023 Hac kura tarihleri...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.