        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU (Antalyaspor Kasımpaşa'yı devirdi) - Kasımpaşa Haberleri

        Antalyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 09.08.2025 - 20:46 Güncelleme: 09.08.2025 - 23:41
        Antalyaspor Kasımpaşa'yı devirdi!
        Trendyol Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmasında hesap.com Antalyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Gökhan Vural ve 40'ta Nikola Storm kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 31. dakikada Pape Gueye'den geldi.

        Ayrıca lacivert-beyazlıların 39. dakikada Claudio Winck ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu elle oynandığı gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Antalyaspor 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa ise sezona puansız başladı.

        Ligin 2. haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

        Habertürk Anasayfa