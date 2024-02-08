Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Muleka'nın golleriyle Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Mücadelenin ilk golünü Antalyaspor forması giyen Bytyqi 30. dakikada kaydederken Beşiktaş'ın gollerini ise 71 ve 88. dakikalarda oyuna sonradan giren Muleka kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.
Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi 12 Şubat'taki kura çekiminin ardından belli olacak.
GHEZZAL ISINIRKEN SAKATLANDI
Beşiktaş'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu öncesi Antalyaspor maçı öncesi Rachid Ghezzal ısınmada ağrı hissettiği için Cenk Tosun mücadeleye 11'de başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yerine Cenk Tosun ilk 11'e dahil oldu." ifadeleri kullanıldı.
BU TURU NASIL GELDİLER?
Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyasporlu savunma oyuncularının hatasından faydalanarak topla ceza sahasına giren Cenk Tosun'un sert şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
17. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
30. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Bytyqi'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın plase vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısını kırmızı-beyazlı takım üstün tamamladı.
50. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Buksa'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
60. dakikada Muleka'nın pasıyla ceza sahasına giren Rashica'nın uygun pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
71. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Rashica'nın sağ kanattan ortasına hareketlenen Muleka'nın kale önünden kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
88. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un ara pasıyla defansın arkasına sarkan Muleka, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-2
Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.