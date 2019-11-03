03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya rekor sayıda turist ağırlamaya devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, turizmin başkenti Antalya, 1 Ocak-29 Ekim tarihleri arasında 14 milyon 347 bin 909 turist ağırladı.
Kent, 2016’da 5 milyon 934 bin 673, 2017’de 9 milyon 475 bin 581, 2018’de ise 12 milyon 236 bin 188 turiste ev sahipliği yapmıştı.
EKİM AYINDA 2 MİLYONA YAKIN TURİST
Antalya’ya 2016 yılının ekim ayında 791 bin 718 turist gelirken, 2017’de 982 bin 441, 2018’de 1 milyon 376 bin 288, 2019’da ise 1 milyon 658 bin 534 turist geldi.
Ekim ayında Antalya’ya gelen turistler arasında ilk sırayı 652 bin 200’le Ruslar, ikinci sırayı 421 bin 44’le Almanya, üçüncü sırayı 72 bin 120’le Ukrayna, dördüncü sırayı 62 bin 564’le İngiltere, beşinci sırayı ise 54 bin 489 rakamıyla Hollanda aldı.
1 Ocak-29 Ekim tarihleri arasında gelen turistlerin milliyetlere göre dağılımında ise yine ilk sırada 5 milyon 296 bin 866 rakamıyla Ruslar aldı. 2 milyon 489 bin 952’le ikinci sırada olan Almanya’dan sonra üçüncü sırayı, 795 bin 306 rakamıyla Ukrayna aldı.
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