Danimarka'dan Trump'a "Grönland'a karşılık California" teklifi sürüyor: "Hygge'yi Hollywood'a getireceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylemiş, Panama Kanalı'nı devralabileceğini ima etmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı satın almak istediğini dile getirmişti. Trump, bu açıklamalarını göreve başladıktan sonra da sürdürdü.

Danimarka'dan ise Trump'a beklenmedik bir teklif geldi ve Danimarkalılar Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık California eyaletinin Danimarka toprağı" olması için kampanya başlattı. 200 bini aşkın kişi bu kampanyaya imza attı.

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"DANİRMARKA'NIN NEYE İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

Kampanyanın açıklamasında, "Hiç haritaya bakıp Danimarka'nın neye ihtiyacı olduğunu düşündün mü? Daha fazla güneş ışığı, palmiye ağaçları ve patenler. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için eşsiz bir fırsatımız var. California'yı Donald Trump'tan satın alalım!" ifadeleri kullanıldı.

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"Danimarkalaştırma" (Denmarkification) adlı internet sitesinde "California'yı Tekrar Muhteşem Yap" sloganı yer alıyor ve Metallica'dan Lars Ulrich ve Yüzüklerin Efendisi'nden Viggo Mortensen gibi 'sözde destekçiler', California'yı "Yeni Danimarka" yapma nedenlerini sıralıyor.

"HOLLYWOOD'A HYGGE GETİRECEĞİZ"

Kampanya açıklamasında Danimarka'ya özgü geleneklerin California'ya götürüleceği ifade edildi ve şu ifadeler kullanıldı:

Hollywood'a hygge, (Rahatlık ya da huzur anlamına gelen 'hygge', Danimarkalıların geçmişini 1800'li yıllara dayandırdığı bir yaşam geleneğini ifade ediyor) Beverly Hills'e bisiklet yolları ve her sokak köşesine organik smørrebrød (İskandinav kültürüne ait açık ekmek sandviç) getireceğiz. Hukukun üstünlüğü, evrensel sağlık hizmeti ve gerçeğe dayalı politikalar uygulanabilir olacak"

Smørrebrød

"DOĞRU FİYATA SATIN ALMAMIZ İÇİN İSTEKLİ OLABİLİR"

Ayrıca şu ifadelere de yer verildi: "Dürüst olalım - Trump California'nın en büyük hayranı değil. Orayı 'birliğin en harap olmuş eyaleti' olarak adlandırdı ve yıllardır liderleriyle çekişiyor. Doğru fiyata satın almamız için istekli olacağından oldukça eminiz."

REKLAM Kampanya, 1 trilyon dolar kitle fonlaması yapmayı ve 500 bin imza toplamayı amaçlıyor. TRUMP'IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ Trump, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Ocak ayında Danimarka televizyonunda konuşan Başbakan Mette Frederiksen, Grönland'ın "satılık olmadığını" söylemiş ve "Danimarka hükümetinin gözünden bakıldığında, Grönland Grönlandlılara aittir." demişti. Benzer şekilde, bu yılın başlarında Donald Trump Jr.'ın ziyaretinin ardından Grönland Başbakanı Múte Egede, "Biz Grönlandlıyız. Amerikalı olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland'ın geleceği Grönland tarafından belirlenecek." demişti. Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.