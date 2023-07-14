Antalya sıcağından bunalanlar zirvedeki Kral Havuzu'nda serinliyor
Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanın içinde şelalelerin zirvesindeki Kral Havuzu, serinlemek ve doğada zaman geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor
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Gebizli Mahallesi Kozan mevkisine araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turistler, ormanın içinden yürüyerek dar patika yolun sonunda doğal havuza ulaşıyor.
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Çam ağaçları arasında, Yukarı ve Aşağı Uçansu şelalelerinin zirvesinde kireçtaşı birikintilerinin şekiller oluşturduğu bölgeye ulaşan ziyaretçiler, doğal güzelliğiyle öne çıkan havuza giriyor.
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Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği kentte sıcaktan ve nemden bunalanlar, şelalelerden dökülen suyun biriktiği ve 20 metre genişliğindeki kireç taşından oluşan doğal havuza giriyor, vadinin manzarasını izliyor.
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BÖLGEYE TALEBİ ARTIRDI
Ziyaretçilerin, Kral Havuzu'nu sosyal medya hesaplarından paylaşması bölgeye talebi artırdı. Yerliler kadar kente gelen yabancı turistler de Kral Havuzu'nu rotasına ekleyerek ziyaret ediyor.
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İstanbul'dan tatile gelen Faruk Salih, Antalya'da deniz, kum, güneş tatilinin yanı sıra doğa ve tarih turizminin de önemli olduğunu söyledi.
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Serinlemek için doğayı tercih ettiğini anlatan Salih, "Bölgeye ulaşım zor olmasına rağmen pişman olmadım. Çünkü gerçekten isminin hakkını veren bir yermiş. Antalya'ya ilk defa geliyorum.
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Kral Havuzu'nu sosyal medyada görmüştüm. Tatile gelince ormanın içine gizlenmiş büyülü bir yerle karşılaştım. Doğal güzelliğe sahip, çok beğendim. Herkese tavsiye ederim" dedi.
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Ailesiyle Ankara'dan tatile gelen Düşce Yılmaz ise Antalya'nın sıcağında deniz yerine doğal havuzu tercih ettiğini belirterek, zorlu bir yolculuğun ardından güzel manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.
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Semih Şengül de şehrin yoğunluğundan uzaklaşmak için kentin doğal güzelliklerini keşfetmek istediğini vurguladı.
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Ormana çıkarken Kral Havuzu tabelasını görünce tesadüfen geldiklerini aktaran Şengül, "Harika bir manzara bizi karşıladı. Havuzda yüzerek serinledik. Şehirden uzak, kendimi burada huzurlu hissetim" diye konuştu.
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Balıkesir'den Haydar Hakan Yılmaz, ormanın içinden yürüyerek ulaşılan havuzun görülmesi gereken bir güzellik olduğunu ifade etti.
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