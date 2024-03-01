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        Haberler Gündem Güncel Antalya Şehir Hastanesi açılıyor

        Antalya Şehir Hastanesi açılıyor

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışının Cumartesi günü yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 22:53 Güncelleme: 01.03.2024 - 22:53
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        Antalya Şehir Hastanesi açılıyor
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        Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın '5 yıldızlı otel konforunda' dediği şehir hastanelerimizin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı yarın yapılıyor." ifadesini kullandı.

        Paylaşımda Antalya Şehir Hastanesi'ne ilişkin video da yer aldı. Buna göre, toplam 372 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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