Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.997,66 %-1,26
        DOLAR 34,9286 %-0,08
        EURO 36,7523 %0,03
        GRAM ALTIN 2.980,35 %0,17
        FAİZ 43,63 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 34,38 %0,32
        BITCOIN 106.841,00 %3,89
        GBP/TRY 44,3534 %0,54
        EUR/USD 1,0513 %0,11
        BRENT 73,77 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 4.872,87 %0,17
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya, nüfusunun 7 katından fazla turist ağırladı - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya, nüfusunun 7 katından fazla turist ağırladı

        Yaklaşık 2 milyon 365 bin nüfusa sahip Antalya, yılın 11 ayında 16 milyon 606 bin 501 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya, nüfusunun 7 katından fazla turist ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl rekor kıran Antalya, nüfusunun 7 katından fazla kişiyi misafir etti.

        Yaklaşık 2 milyon 365 bin nüfusa sahip Antalya'ya bu yılın 11 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik artışla 16 milyon 606 bin 501 yabancı turist geldi.

        Geride kalan 11 ayda nüfusunun 7 katından fazla misafiri konuk eden Antalya'da turist sayısının yıl sonunda 17 milyonu aşması bekleniyor.

        KOVİD-19 DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ TURİST SAYILARI

        Kovid-19 salgını öncesi 2019'da 15 milyon 218 bin 188 yabancı turistin geldiği Antalya'da, salgın nedeniyle 2020'de turist sayısında büyük oranda düşüş yaşandı.

        Kenti, dünya genelinde seyahatin durma noktasına geldiği 2020'de Güvenli Turizm Sertifika Programı çalışmalarıyla yaklaşık 3,5 milyon turist ziyaret etti.

        REKLAM

        2021'e daha umutlu başlayan turizmciler, "sağlıklı ve güvenli turizm" sloganıyla 9 milyonu aşkın turisti konuk etti. Turizmde yükselişin devam ettiği kent, 2022'de 13 milyon 432 bin 593, 2023'te de 16 milyon 85 bin yabancı turisti ağırladı.

        TURİZMCİLER GELECEK YIL İÇİN HEDEF BÜYÜTTÜ

        Sahilleri, antik kentleri, eşsiz doğası, spor sahaları, lüks otelleri ile Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tatilcilerin rotasında yer alan Antalya'da iyi bir sezon geçiren turizmciler, gelecek yıl için daha umutlu.

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizmciler olarak yoğun bir dönem geçirdiklerini, çok çalıştıklarını ve hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Geçen yılki 16 milyon turist sayısını bu yıl 17 milyona taşıyacaklarını dile getiren Saatçioğlu, "Gelecek yıl 18-19 milyon turisti rahatlıkla görme imkanımız var." dedi.

        Saatçioğlu, Antalya'nın bu rakamları kaldırabilecek yeterli yatak kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Antalya'da ana pazarı Rusya ve Almanya'nın oluşturduğunu vurgulayan Saatçioğlu, bu iki pazardan toplam 7 milyon 300 turist ağırladıklarını kaydetti.

        Bu iki ana pazarı İngiltere, Polonya ve Hollanda'nın takip ettiğini anlatan Saatçioğlu, "Bu yıl İngiliz pazarında yüzde 20'lere ulaşan bir artış yaşadık. İngiliz pazarında çok ciddi bir potansiyel var, gelecek yıl da İngiltere'den gelen turist sayısında artış bekliyoruz. Polonya da bizi memnun eden pazarlardan biri oldu." diye konuştu.

        Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'deki turizmi olumlu yönde etkileyeceğini ifade eden Saatçioğlu, Rusya ve Ukrayna savaşının kısa sürede biteceğini düşündüklerini ve bu iki önemli pazardan da önemli dönüşler beklediklerini söyledi.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) pazarın çeşitlendirilmesi konusunda önemli çalışmalara imza attığını belirten Saatçioğlu, "TGA, ABD, Çin ve İskandinav ülkelerinde reklam kampanyaları başlatıyor. Özellikle Çin pazarında Türkiye genelinde ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve turizmcilerin çalışmalarıyla çok daha güzel sayılara ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Habertürk Anasayfa