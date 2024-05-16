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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya Havalimanı'nda, 42 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        42 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!

        Antalya Havalimanı'nda, görevli 4 polis ve 38 özel güvenlik görevlisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedaviye alındı. Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:55
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        42 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
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        Antalya Havalimanı'nda görevli bazı personelin gece saatlerinde ishal, kusma, halsizlik şikayetleri üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince 42 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        11 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre hastanede tedaviye alınan görevlilerden 11'inin taburcu edildiği öğrenildi.

        VERİLEN YEMEK İNCELENECEK

        Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, yemekle ilgili inceleme ve araştırma yapmaları için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekip istediklerini, gerekli numunelerin alındığını söyledi.

        TAVUKTAN ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

        Yemek dağıtımını firmanın yaptığını anlatan Seyitoğlu, "Tavuktan zehirlenme var. Akşam yemeğinde tavuk çıkmış, hastaneye başvuran 4 polis ve 38 güvenlik görevlisi. Durumu ağır olan yok. Üst düzey tedbir alacağız. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil, gerekli cezai işlemler uygulanacak" diye konuştu.

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        #Antalya
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