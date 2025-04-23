Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
Antalya'da, eski Aksu Belediye Başkan Adayı olan 51 yaşındaki Durmuş Ali Arslan'ın, tabancayla vurup yaraladığı alacaklısının babası 70 yaşındaki Hamit Sunbat, 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı tutuklandı
Antalya'da olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi.
ALACAĞINI ALMAYA GİTTİDurmuş Ali Arslan, tutuklandı.
DHA'daki habere göre Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti.
OĞLUNU KORUMAYA ÇALIŞTIHamit Sunbat hayatını kaybetti.
Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada oğlu Sebahattin Sunbat'ı korumak için araya giren babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı.
KARIN BÖLGESİNDEN VURULDU
İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Arslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Hastanede tedavisi süren Hamit Sunbat, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.