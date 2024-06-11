Antalya'daki teleferik kazası davası başladı: 27'şer yıla kadar hapis istemi

"BAŞKAN KOCAGÖZ ASLİ KUSURLU"

İddianamede, Kocagöz'ün işletmenin izah olunan ve gereği gibi kurulmayan, kurumsal görevini ifa etmeyen birimlerin sebep olduğu soruşturmaya konu olaydan sorumlu olduğu, tüm bahsedilen bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, kazanın yaşanmasında "asli kusurlu" olduğu ifade edildi.

İddianamede Kocagöz'le birlikte genel müdür yardımcısı A.B.S, E.K.B, S.T, O.E, S.Y, S.K'nin de "asli kusurlu" olduğu, diğer şüpheliler O.K, K.K, H.A, Ö.E. ve A.A'nın ise "tali kusurlu" oldukları vurgulandı.