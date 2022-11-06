Antalya'daki scooter faciasında çarpıcı hız sınırı detayı!

Kaza, 22 Ekim gecesi meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooterdaki öğrencilere, Muhammed Can G. (23) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada Balcı ve Kayahan hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

'80 KİLOMETRE HIZ' İDDİASI

Muhammed Can G., olay sonrası emniyette verdiği ifadesini mahkemede yineleyerek, "Sol şeritte yaklaşık 80 kilometre hızla seyir halindeydim. Refüjden palmiye ağaçlarının arasında iki şahıs bir anda yola çıktı. Sağa direksiyonu kırdım ancak kaza gerçekleşti, kusurum yoktur" dedi. Sürücü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep etti.