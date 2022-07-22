Yaya geçidinde korkunç kaza! 3 yaşlı kadın öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Alınan bilgiye göre T.K'nin (22) kullandığı 07 AUU 244 plakalı otomobil, Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptı.

AA'nın haberine göre; kazada Ayşe Aloğlu (75), Zekiye Kayabaş (64) ve Fatma Keçekülah (63) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan sürücü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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