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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız öldü | Son dakika haberleri

        Antalya'da trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız öldü

        Antalya'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçta, yolcu koltuğunda oturan 22 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 06:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 06:33
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        Antalya'da trafik kazasında genç kız öldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hafif ticari araç ile halk otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        A.Ü'nün kullandığı hafif ticari araç ile A.C.C'nin idaresindeki halk otobüsü Dumlupınar Bulvarı'nda çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araçtaki yolcu Ceren K'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından Ceren K'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Antalya
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