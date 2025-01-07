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        Antalya'da "Macar Dostluk Anıtı" törenle açıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik ilçesinde "Macarköy" olarak bilinen Gebiz Mahallesi'nde "Macar Dostluk Anıtı" açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anıtın iki ülkenin dostluğu açısından önemli olduğunu ifade etti. Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de "Bu anıtı açmakla kalmayacağız Gebiz'in hikayesini Macaristan'da anlatacağız. Gebiz'i tanıtacağız. Yıllardır konuştuğumuz projeyi yerine getirdiğimiz için çok minnettarım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:12 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:14
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        Antalya'da "Macar Dostluk Anıtı" açıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Serik ilçesinde "Macar Dostluk Anıtı" açıldı.

        Osmanlı döneminde Macaristan'dan gelenlerin yerleştiği belirtilen eski adı "Macarköy" olarak bilinen Gebiz Mahallesi'nde yapılan anıtın açılışını, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis yaptı.

        Açılış töreninde konuşan Böcek, Antalya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Türkiye'ye gelen Macarların yarısının Antalya'yı ziyaret ettiğine dikkati çeken Böcek, anıtın iki ülkenin dostluğu açısından önemli olduğunu ifade etti.

        Büyükelçi Matis de Gebizliler ve Macarların akraba olduğunu dile getirdi. Macarların gönlünde Gebiz'in önemli yeri olduğunu aktaran Matis, "Bu anıtı açmakla kalmayacağız Gebiz'in hikayesini Macaristan'da anlatacağız. Gebiz'i tanıtacağız. Yıllardır konuştuğumuz projeyi yerine getirdiğimiz için çok minnettarım" dedi.

        Açılışın ardından Böcek ve Matis, mahalle kahvehanesinde oturarak vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

        Öte yandan, iki ülkenin dostluğunu simgeleyen anıtın üzerinde, "Bu yerleşim Macarlarla Türklerin ilişkisinin Macarların yurt tutuşuyla sona ermediğinin apaçık kanıtıdır. Eski adı Macarköy olan Gebiz'in ismi ilk olarak Osmanlı kaynaklarında geçmekte ve yerel rivayetlere göre Macaristan'dan gelenlerin yerleşimi olarak bilinmektedir. Bu bölgede ortaya çıkan 'Macar (halk ismi Ortaçağ'a kadar Türkleşmiş olan Orta Asyalı halkların kendilerini adlandırması da olabilir" yazısının yer aldığı belirtildi.

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