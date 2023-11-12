Son depremler listesi... Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" Sorularını gündeme getirdi. Türkiye geneli ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak yayımlanmaktadır. İşte 12 Kasım son depremler listesi...