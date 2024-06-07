Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, 3 gündür kayıp olan doktor için arama çalışması başlattı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor
Antalya'da 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'dan, 4 Haziran'da Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınmadı.
Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Kargıcak mevkisindeki ormanlık alanda başlatılan çalışmada, Jandarma Komando Arama Kurtarma görevlileri kadavra, iz takip köpekleri ile arama yapıyor.
"CANI SIKKINDI"
Arama çalışmalarında şu ana kadar Toman'a ait bir iz bulunamazken anne ve babasının umutlu bekleyişi sürüyor.
Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan bahçe evine geldikten sonra sohbet ettiklerini ve uyuduklarını belirten baba Orhan Toman, gece saatlerinde uyandığında kapının açık olduğunu söyledi.
Oğlu Deniz Toman ile akşam yemeğinde sohbet ettiklerini ve göreve tekrar başlayamaması nedeniyle içerisinde bir sıkıntı olduğunu söylediğini belirten baba Orhan Toman, "Gece 11 civarı yattık. Kapı sonuna kadar açıktı uyandığımızda önünde de su şişesi vardı. Ayakkabısını dahi giymeden terlikle çıkmış el fenerini de yanına almış. Çevreyi aradık. Ama bulamadık" dedi.
ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen anne Münevver Toman, "Salı günü sabah kahvaltısının ardından babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Eşim çarşamba günü sabah kayıp olduğunu söyledi. Jandarmaya bilgi verildi. 24 saat geçmesinin ardından Jandarma aramaya başladı. Dün sabah saatlerinden bu yana aramalarını sürdürüyorlar. Arama köpekleri ve dron ile arama yapıldı. Hiçbir ize rastlanamadı. İnşallah bulunur, gören veya duyan olursa bize haber versinler" ifadelerini kullandı.
3 gündür kayıp olarak aranan Deniz Toman'ı arama çalışmaları için AFAD ve STK'ların da çalışmalara katılacağı öğrenildi.