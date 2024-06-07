Antalya'da kayıp doktor için arama çalışması başlatıldı

Antalya'da 32 yaşındaki doktor Deniz Toman'dan, 4 Haziran'da Aşağıoba Mahallesi'ndeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra bir daha haber alınmadı.

"CANI SIKKINDI"

Arama çalışmalarında şu ana kadar Toman'a ait bir iz bulunamazken anne ve babasının umutlu bekleyişi sürüyor.

Aşağıoba Mahallesi'nde bulunan bahçe evine geldikten sonra sohbet ettiklerini ve uyuduklarını belirten baba Orhan Toman, gece saatlerinde uyandığında kapının açık olduğunu söyledi.

Oğlu Deniz Toman ile akşam yemeğinde sohbet ettiklerini ve göreve tekrar başlayamaması nedeniyle içerisinde bir sıkıntı olduğunu söylediğini belirten baba Orhan Toman, "Gece 11 civarı yattık. Kapı sonuna kadar açıktı uyandığımızda önünde de su şişesi vardı. Ayakkabısını dahi giymeden terlikle çıkmış el fenerini de yanına almış. Çevreyi aradık. Ama bulamadık" dedi.