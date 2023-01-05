Kaçak kazı yapan 12 zanlı suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca'daki Yenikışla ve Yazır mahallelerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre, tespit edilen alanlara düzenlenen operasyonda M.T, İ.O, M.E.Ş, R.T, M.D, A.D, H.A, A.P, O.O, B.A, H.Ş. ve Y.Ç. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Aramada, jeneratör, akü, 4 plastik patlayıcı, 2 balyoz, kazma, kürek, testere, elektrikli kazıcı, 2 çeyrek altın ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.