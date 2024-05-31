Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Giriş: 31.05.2024 - 00:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 00:51
Gazi Bulvarı'nda Z.L. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki M.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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