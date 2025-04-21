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        Haberler Ekonomi Turizm Antalya'da hedef 18 milyon yabancı turist - Turizm Haberleri

        Antalya'da hedef 18 milyon yabancı turist

        Antalya Havalimanı'nda incelemede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya'da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:50
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        Antalya'da hedef 18 milyon turist
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Antalya Havalimanı’nda incelemelerde bulundu.

        Bakan Ersoy, Antalya’nın geçtiğimiz yıllarda tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştığını belirterek, “Her yılı yeni bir rekorla geride bıraktığımız turizmin başkenti Antalya’da bu yıl hedefimiz 18 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak. Yeni sezona güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Antalya’nın 2025’i de rekorlarla dolu bir yıl olarak kapatması için yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

        Antalya Havalimanı’nın yalnızca bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda Türkiye’nin turizm vitrininde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Ersoy, “Modern altyapısı ve artırılan kapasitesiyle havalimanımız, misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya hazır. Turizmdeki başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve Türkiye’yi dünya turizminin zirvesinde tutmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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