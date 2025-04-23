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        Haberler Gündem Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi

        Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:59
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        Falezlerden düşerek hayatını kaybetti
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        Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

        Kayalıklara güçlükle ulaşan ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev (28) olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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