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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı

        Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı

        Antalya'nın Finike ilçesinde, müdürünün çocuklara şiddet uyguladığı için tutuklandığı kreş kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:53
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        Çocuklara şiddet! Kreş kapatıldı
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        Finike'deki bir kreşte çocuklara şiddet uyguladığı ortaya çıkan müdür Özlem Ünal geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kreşin müdürünün tutuklanması üzerine harekete geçti.

        İl Müdürlüğü, Antalya Valiliğine gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.

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        Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Baba S.C.A. 14 Mayıs'ta jandarmaya başvurarak, kızının Kum Mahallesi'ndeki kreşte darbedildiği şikayetinde bulunmuştu.

        Kreşin güvenlik kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, iki çocuğu darbettiği belirlenen kreş müdürü Özlem Ünal (46) gözaltına almıştı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı.

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        #antalya finike
        #kreş
        #dayak
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