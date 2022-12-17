SÜRPRİZLERLE DOLU BİR ETKİNLİK



Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ise 20. yıla özel pek çok sürpriz hazırladıklarını söyledi.

Geçmişte Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı defileleriyle dünya çapında bir bilinirliğe kavuştuklarını söyleyen Hikmet Eraslan, “Yeniden ünlü bir ismi podyumumuzda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 14-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlediğimiz Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılımızda yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak” dedi.