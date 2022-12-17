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Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı - Magazin haberleri

Antalya'da Cindy Kimberly rüzgarı

Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show, podyumunda ünlü bir top modeli ağırladı. İspanyol model Cindy Kimberly, Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show 20. yıl özel etkinliğinde podyuma baş manken olarak çıktı

Giriş: 17.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dosso Dossi Fashion Show'un düzenlediği defilede kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 60 manken, ünlü top model Cindy Kimberly'e eşlik etti.

  • 4 ayrı kıyafet sunan Cindy Kimberly, sempatik tavırlarıyla da büyük beğeni kazandı. 

  • Kimberly’i izleyenler arasında sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Dele Alli de yer aldı. Delle Alli, defile boyunca sevgilisinin bol bol fotoğrafını çekti.

  • Defilenin kapanışını ise Tülin Şahin, iddialı mayolu bir kombin ile gerçekleştirdi.

  • TÜRKİYE GÜZELLERİ İLK KEZ PODYUMDA

    Dosso Dossi Fashion Show podyumu tescilli güzelleri de ağırladı. 30 ülkeden gelen hazır giyim alıcıları ile özel davetlilerin katıldığı defilede kadın, erkek ve çocuk ürünlerinden oluşan 2023 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilendi.

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