Antalya'da balkondan düşen 13 yaşındaki çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Demirtaş Mahallesi'nde 8 Kasım'da ailesiyle yaşadığı binanın ikinci katındaki balkonda oynayan Ali Hamza Karakoyun, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralı çocuğu Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Karakoyun, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çocuğun cenazesi, Alanya Belediyesi morguna konuldu.