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Antalya'da ağaca çarpan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

Antalya'da, ağaca çarpan motosikletteki sürücü Yasin Mutlu ile arkasındaki Mert Çabuk, ağır yaralandı. Bir vatandaş, kazanın ardından sağlık ekiplerinin beklendiği sırada gençlerden birini kalp masajı ile hayatta tutmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan gençler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Giriş: 15.05.2023 - 15:11 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da 2 gencin feci sonu!
DHA

Antalya'da, ağaca çarpan motosikletteki Yasin Mutlu (19) ile Mert Çabuk (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Varsak Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde meydana geldi. Yola aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı iddia edilen Yasin Mutlu'nun kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Mert &Ccedil;abuk
Mert Çabuk

Mutlu ile arkasındaki Mert Çabuk, ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilirken, bir kişi yaralılardan birine kalp mesajı yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mutlu ile Çabuk, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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