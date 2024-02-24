Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Basketbol TKBL Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding: 62-85 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding: 62-85 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk olduğu Antalya BŞB Toroslar Basketbol'u 85-62 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:33 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Antalya'da farklı kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 85-62 mağlup etti.

        Salon: Kepez Turgut Özal

        Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mustafa Candemir Tabak, Atakan Kaymak

        Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Niray Sena Aral 3, Hazal Çetin, Denisa Karaoğlan 8, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 6, Elif Emirtekin, Christina 15, Henderson 11, Angelina 11, Helin Boybeyi 8

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 5, Duygu Özen 3, Howard 20, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 3, Şerife Alperi Onar 10, Anderson 5, Milic 10, Tilbe Şenyürek 9, Ayşe Yılmaz 3, Laksa 15

        REKLAM

        1. Periyot: 14-35

        Devre: 30-52

        3. Periyot: 46-71

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Fenerbahçe'de sakatlık şoku!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Macron tarım fuarına katıldı: Gerginlik başladı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Kahvaltı hazırlamak için misafir oldu! Genç kadın ağlattı!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Buruk'un Antalyaspor 11'i netleşiyor!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Yeni doğan bebeği metruk binaya bırakmıştı! İşte annenin ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi koruyabilecek tek şey bileğimiz
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Lösemi hastası anne, kızından nakledilen ilikle hataya tutundu
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Zirvenin değişmeyen dizisi
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Habertürk Anasayfa